Жалобу адвокатов лжегазовщиков рассмотрят в Новосибирске в конце февраля

Новосибирский облсуд назначил рассмотрение апелляционной жалобы защиты на приговор по делу о взрыве газа в жилом доме на Линейной на 28 февраля. Информация об этом размещена в картотеке суда.
Напомним, трагедия произошла в Новосибирске 9 февраля 2023 года. В результате взрыва погибли 15 человек, включая двухлетнего ребенка. Еще 11 жильцов получили ращличные травмы.
В ноябре прошлого года Заельцовский райсуд Новосибирска признал Евгения Кавуна и Ирину Урбах виновными в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, из-за чего погибли люди, а также в уничтожении и повреждении имущества в крупном размере. Фигурантам дали по 10 лет лишения свободы в колонии общего режима. И обязали выплатить потерпевшим свыше 12,5 миллионов рублей в качестве компенсации морального вреда.
Адвокаты лжегазовщиков обжаловали приговор.