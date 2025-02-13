Жалобу адвокатов лжегазовщиков рассмотрят в Новосибирске в конце февраля

В ноябре прошлого года Заельцовский райсуд Новосибирска признал Евгения Кавуна и Ирину Урбах виновными в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, из-за чего погибли люди, а также в уничтожении и повреждении имущества в крупном размере. Фигурантам дали по 10 лет лишения свободы в колонии общего режима. И обязали выплатить потерпевшим свыше 12,5 миллионов рублей в качестве компенсации морального вреда.