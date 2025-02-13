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В Волгограде супруги занимались распространением наркотиков

Прокуратура утвердила заключение по делу в отношении 22-летней местной жительницы.

Ее обвинили в преступлении по ч. 3 ст. 30, ч. 4, ч. 5 ст. 228.1 (покушении на незаконный сбыт наркотических средств в составе группы лиц по предварительному сговору, с использованием информационно-телекоммуникационных сетей (включая сеть Интернет), в крупном и особо крупном размере).

По версии следствия, сообщники прислали в мессенджере девушке информацию о том, где находится крупная партия запрещенных веществ.

30 июня прошлого года она и ее муж извлекли из тайника смесь, в которой было 33,8 г мефедрона (4-метилметкатинона) и 36,7 г гашиша. Супруги хранили наркотические вещества у себя дома для последующей реализации.

23 июля куратор сообщил волгоградке о местонахождении оптовой партии смеси, содержащей 1,5 кг наркотического средства МДМА. Полицейские задержали горожанку, когда она пыталась достать запрещенные вещества.

Женщина свою вину в содеянном признала. Материалы уголовного дела направили в Тракторозаводский районный суд. Фигурантка дела будет ожидать суда, находясь под стражей.

«В отношении сообщников уголовное дело выделено в отдельное производство и находится на стадии расследования», — сообщили в прокуратуре Волгоградской области.

Прокуратура