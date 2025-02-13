Власти раскрыли причину провалов на улице Московской в Краснодаре

Директор по производству «Росводоканала Краснодар» Станислав Гераськов рассказал, почему появляются провалы на улице Московской. Трубы слишком долго находятся в эксплуатации, сообщает корр. ИА KrasnodarMedia.
Потребность водоканала в ремонте специалисты увидели пять лет назад. После этого в программу заложили замену сетей, провели работу над колодцами.
«На Московской труба находится в эксплуатации с 1962 года — это железобетон, который истратил свой ресурс. Поэтому сейчас произошли провалы», — пояснил Гераськов.
Напомним, что со вчера, 12 февраля 2025 года, ликвидируют еще одну яму на Московской. Это 10-й по счету провал.