На корпусе танкера Koala в порту Усть-Луга обнаружено еще одно повреждение

Повреждение выявили накануне водолазы Морспасслужбы; они же в настоящее время продолжают обследовать судно, на борту которого находится около 130 тысяч тонн мазута, подготовка к откачке которого уже ведется.
Специалисты также разработали технологии заделки повреждений на левом борту танкера и предоставили чертежи с размерами пробоин.
Сотрудники терминала Усть-Луга устанавливают паропровод для прогрева груза, идет наладка оборудования. Прорабатываются безопасные варианты подачи пара с берега, учитывая наличие воды в машинном отделении судна.
Вокруг танкера установлено боновое заграждение. Разлива нефтепродуктов не зафиксировано. В район происшествия прибыло аварийно-спасательное судно «Спасатель Карев» Балтийского филиала Морспасслужбы, которое в случае необходимости готово приступить к ликвидации аварийного разлива нефтепродуктов.
ЧП с танкером Koala произошло в порту Усть-Луга Ленобласти утром 9 февраля. Судно перевозило 130 тысяч тонн мазута. По предварительным данным Росморречфлота, в машинном отделении танкера мог произойти взрыв. Никто не пострадал. Экипаж был эвакуирован.
Происшествие с танкером Koala описывают в документах как «частичное затопление».
Губернатор Ленобласти Александр Дрозденко 11 февраля сообщил, что подготовка к перекачке мазута завершается. «Работы запланированы на вторую половину дня», — уточнил Дрозденко.
Судовладельцу из Африки дали три месяца на подъем танкера.