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Водитель грузовика из Красноярска устроил погоню в Тулунском районе

Он ехал по трассе А-331 «Вилюй» и подвергал других водителей опасности.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В Тулунском районе 56-летний водитель грузовика из Красноярска устроил погоню. Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД Иркутской области, об опасном поведении на дороге автомобилиста доложили другие водители. Госавтоинспекторы проверили информацию и определили грузовик «Freightliner» с полуприцепом.

— Он двигался по федеральной автодороге А-331 «Вилюй», подвергая опасности участников дорожного движения. Водитель игнорировал законные требования об остановке и двигался дальше, увеличивая скорость. После непродолжительной погони, большегруз остановился, — поделились полицейские.

Правоохранители заметили, что сибиряк может быть пьян. Это подтвердила процедура освидетельствования. В итоге на него составили протокол, а грузовик отправили на штрафстоянку.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что боец СВО из Ольхонского района погиб героически защищая Родину.