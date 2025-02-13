Водитель грузовика из Красноярска устроил погоню в Тулунском районе

В Тулунском районе 56-летний водитель грузовика из Красноярска устроил погоню. Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД Иркутской области, об опасном поведении на дороге автомобилиста доложили другие водители. Госавтоинспекторы проверили информацию и определили грузовик «Freightliner» с полуприцепом.