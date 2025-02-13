Обвинение потребовало приговорить Блиновскую к шести годам колонии

Блиновская в январе признала свою вину в неуплате налогов и отмывании денежных средств. Блогер подчеркнула, что ей не было известно о дроблении бизнеса, из-за которого образовался долг перед налоговой. Блиновская платила налоги по упрощенной схеме как индивидуальный предприниматель, что предполагает доход в размере не более 150 млн руб. в год, а получала гораздо больше.