Сотрудник центра поддержки детей избил несовершеннолетнего в Таразе

Об этом рассказали 13 февраля в пресс-службе прокуратуры Тараза.
Инцидент был установлен в ходе проверки, проведенной после самовольного ухода воспитанника из учреждения. Как выяснилось, один из сотрудников центра нанес ребенку телесные повреждения.
По данному факту начато досудебное расследование по ч. 2 ст. 140 УК РК (Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего, соединенное с жестоким обращением). В качестве доказательств были изъяты видеозаписи, подтверждающие побои.
В прокуратуре уточнили, что виновное лицо привлечено к уголовной ответственности и уволено из учреждения. Органы прокуратуры продолжат контроль за защитой прав несовершеннолетних.
Ранее сообщалось о другом инциденте. В одном из дошкольных учреждений города Семей от работы отстранили воспитательницу, которая ударила ребенка.