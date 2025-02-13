Аудитору счетной палаты Ростовской области наложили запрет на действия

По данным следствия, подозреваемая получила подкуп в виде двух подарочных сертификатов на 100 тысяч рублей. За это не должны были приниматься «меры ответственности во время аудиторских проверок в отношении министерства по физической культуре и спорту Ростовской области и подведомственных учреждений».