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Аудитору счетной палаты Ростовской области наложили запрет на действия

Запрет определенных действий утвердили для аудитора счетной палаты Ростовской области.

Источник: Комсомольская правда

В Ростовской области запрет определенных действий наложили для аудитора Контрольно-счетной палаты Ростовской области. Это сделали в рамках уголовного следствия, сообщает агентство ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

— В отношении аудитора Контрольно-счетной палаты Ростовской области следователи наложили запрет определенных действий, — прокомментировал журналистам информированный источник.

Напомним, специалиста счетной палаты региона заподозрили по статье «Получение взятки» (ч.2 ст. 290 УК РФ).

По данным следствия, подозреваемая получила подкуп в виде двух подарочных сертификатов на 100 тысяч рублей. За это не должны были приниматься «меры ответственности во время аудиторских проверок в отношении министерства по физической культуре и спорту Ростовской области и подведомственных учреждений».

Предварительно, подозреваемая обналичила средства, используя полученные сертификаты при оплате товаров.