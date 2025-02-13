Аудитору счетной палаты Ростовской области наложили запрет на действия

В Ростовской области запрет определенных действий наложили для аудитора Контрольно-счетной палаты Ростовской области. Это сделали в рамках уголовного следствия, сообщает агентство ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
— В отношении аудитора Контрольно-счетной палаты Ростовской области следователи наложили запрет определенных действий, — прокомментировал журналистам информированный источник.
Напомним, специалиста счетной палаты региона заподозрили по статье «Получение взятки» (ч.2 ст. 290 УК РФ).
По данным следствия, подозреваемая получила подкуп в виде двух подарочных сертификатов на 100 тысяч рублей. За это не должны были приниматься «меры ответственности во время аудиторских проверок в отношении министерства по физической культуре и спорту Ростовской области и подведомственных учреждений».
Предварительно, подозреваемая обналичила средства, используя полученные сертификаты при оплате товаров.