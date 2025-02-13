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Мыши и крысы спровоцировали рост опасного заболевания в Западном Казахстане

В Западно-Казахстанской области зарегистрирован рост заболеваемости геморрагической лихорадкой с почечным синдромом. Источником инфекции являются грызуны, сообщает Zakon.kz.

Источник: Zakon.kz

Издание «Мой город» сообщает, что по информации заместителя руководителя Департамента санитарно-эпидемиологического контроля ЗКО Нурлыбека Мустаева, если в 2023 году выявлено всего три случая геморрагической лихорадки с почечным синдромом, то в 2024 году — 27.

«В 14 случаях болезнь выявили в районе Байтерек, семь — в Бурлинском районе, а остальные шесть в Уральске». Нурлыбек Мустаев.

Геморрагическая лихорадка с почечным синдромом — острая вирусная природно-очаговая болезнь, протекающая с высокой лихорадкой, выраженной общей интоксикацией, геморрагическим синдромом и поражением почек в виде нефрозонефрита. Источником инфекции являются грызуны (полевые и лесные мыши, лемминги).

«Одной из причин роста заболеваемости стали паводки в весенний период. По информации Уральской противочумной станции, с 2020 по 2024 год зарегистрирован рост мышевидных грызунов в 10 раз. При эпидемиологическом расследовании установлено, что заболевшие контактировали с грызунами, ездили на рыбалку, участвовали в сенокосных работах», — пишет издание.

Для профилактики населения геморрагической лихорадки с почечным синдромом санврачи рекомендуют:

использовать респиратор при работе с сеном, пшеницей, продуктами из пшеницы и в пыльных помещениях, где могут находится грызуны;не использовать продукты, которые могут быть заражены грызунами;проводить своевременные дератизационные работы.

Санврачи призывают население не заниматься самолечением, обращаться в медицинское учреждение по месту жительства и соблюдать все рекомендации врача.