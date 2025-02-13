Ричмонд
+3°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Юрлицо в Новогрудском районе привлекли к ответственности за дачу взятки

13 февраля, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Прокуратура Новогрудского района, установив во время надзора за соблюдением антикоррупционного законодательства факт передачи материальных ценностей государственному должностному лицу от имени коммерческой организации в ее интересах, составила протокол об административном правонарушении по ст.24.59 Кодекса Республики Беларусь об административных правонарушениях. Об этом БЕЛТА сообщили в службе информации прокуратуры Гродненской области.

Источник: БЕЛТА

Как рассказали в ведомстве, в частности, заместитель директора по коммерческим вопросам общества с ограниченной ответственностью, представляя интересы предприятия, передал материальные ценности должностному лицу сельхозпредприятия Новогрудского района в связи с занимаемым им должностным положением за благоприятное решение вопросов, входящих в его компетенцию.

Приговором суда заместитель директора признан виновным в даче взятки и осужден по ч.1 ст. 431 Уголовного кодекса Республики Беларусь. Обстоятельства свидетельствовали о наличии в действиях коммерческого юрлица административного правонарушения.

Постановлением экономического суда Гродненской области юридическое лицо привлечено к ответственности по ст.24.59 Кодекса Республики Беларусь об административных правонарушениях и подвергнуто взысканию в виде штрафа в размере 50 базовых величин, что составило Br2,1 тыс.