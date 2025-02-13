Юрлицо в Новогрудском районе привлекли к ответственности за дачу взятки

13 февраля, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Прокуратура Новогрудского района, установив во время надзора за соблюдением антикоррупционного законодательства факт передачи материальных ценностей государственному должностному лицу от имени коммерческой организации в ее интересах, составила протокол об административном правонарушении по ст.24.59 Кодекса Республики Беларусь об административных правонарушениях. Об этом БЕЛТА сообщили в службе информации прокуратуры Гродненской области.