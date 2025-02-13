Юрлицо в Новогрудском районе привлекли к ответственности за дачу взятки

Как рассказали в ведомстве, в частности, заместитель директора по коммерческим вопросам общества с ограниченной ответственностью, представляя интересы предприятия, передал материальные ценности должностному лицу сельхозпредприятия Новогрудского района в связи с занимаемым им должностным положением за благоприятное решение вопросов, входящих в его компетенцию.
Приговором суда заместитель директора признан виновным в даче взятки и осужден по ч.1 ст. 431 Уголовного кодекса Республики Беларусь. Обстоятельства свидетельствовали о наличии в действиях коммерческого юрлица административного правонарушения.
Постановлением экономического суда Гродненской области юридическое лицо привлечено к ответственности по ст.24.59 Кодекса Республики Беларусь об административных правонарушениях и подвергнуто взысканию в виде штрафа в размере 50 базовых величин, что составило Br2,1 тыс.