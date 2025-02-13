Врача-хирурга ЦРБ в Ростовской области заподозрили в получении взятки

В Ростовской области врача-хирурга ЦРБ Константиновского района заподозрили в получении взятки. Сейчас в отношении медика возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба УФСБ России по региону.
По данным ведомства, сотрудник больницы договорился с местным жителем о плате в 50 тысяч рублей за помощь при подготовке документов для прохождения экспертизы на получение категории инвалидности.
— Хирурга задержали с поличным при получении первой части оговоренной суммы, — рассказали в УФСБ.
Известно, что по части 3 статьи 290 УК РФ специалисту грозят штраф до 2 млн рублей или от 3 до 8 лет лишения свободы со штрафом и запретом работать по профессии в течение пяти лет.
Добавим, ранее в Ростовской области осудили посредника, задержанного при передаче взятки в 10 млн рублей.