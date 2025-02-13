Двух бывших и одного действующего налоговиков в Ростове заподозрили в коррупции

В Ростове-на-Дону двух бывших и одного действующего сотрудника налоговых органов задержали как посредников при передаче взятки в 10 млн рублей. Информация об этом поступила от пресс-службы УФСБ России по Ростовской области.
Как уточнили в ведомстве, задержание прошло с поличным. По данным следствия, трое нарушителей закона уговорили директора одной из ростовских фирм заплатить крупную сумму денег за снижение размера начисленных ему налоговых платежей с 52 до 15 млн рублей.
— После задержания один из членов преступной группы заключил досудебное соглашение и рассказал все детали преступления, — отметили в УФСБ.
Подозреваемого в итоге осудили по трем уголовным статьям на 4 года колонии строгого режима. Судьба двух его сообщников не уточняется.