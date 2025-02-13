МИД: граждан Беларуси среди пострадавших в Мюнхене нет

Известно, что среди раненых есть дети. Как минимум два человека получили тяжелые травмы. Всем пострадавшим оказывается медицинская помощь. На месте инцидента находятся все необходимые экстренные службы. Полиция задержала водителя автомобиля, им оказался 24-летний гражданин Афганистана. Пока не установлено, въехал ли он в толпу умышленно.