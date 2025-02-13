МИД: граждан Беларуси среди пострадавших в Мюнхене нет

«По информации Генконсульства Беларуси в Мюнхене, белорусских граждан среди пострадавших нет. Дипломаты находятся в постоянном контакте с местными компетентными органами, продолжают отслеживать ситуацию. Искренне сопереживаем всем пострадавшим, желаем скорейшего выздоровления», — отметили в дипведомстве.
Как сообщалось БЕЛТА со ссылкой на издание Bild, число пострадавших из-за въехавшего в толпу автомобиля в Мюнхене возросло до минимум 27 человек.
Известно, что среди раненых есть дети. Как минимум два человека получили тяжелые травмы. Всем пострадавшим оказывается медицинская помощь. На месте инцидента находятся все необходимые экстренные службы. Полиция задержала водителя автомобиля, им оказался 24-летний гражданин Афганистана. Пока не установлено, въехал ли он в толпу умышленно.
«Водитель нажал на газ и врезался в толпу демонстрантов, насчитывавшую более 1 тыс. человек. Теперь полиции предстоит выяснить, намеренно ли он въехал в толпу или перепутал газ и тормоз», — указывает газета.
Известно, что инцидент произошел недалеко от места проведения Мюнхенской конференции по безопасности, которая открывается 14 февраля. Мужчина въехал в группу людей, участвовавших в митинге, организованном профсоюзом Verdi.