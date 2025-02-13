В Кишиневе раскрыли финансовую аферу: Мошенники заработали более 2 миллионов евро — жертва осталась без бизнеса

Преступление продолжалось с 2020 года, и, несмотря на все попытки потерпевшей стороны вернуть долг, фигуранты отказались выполнить свои обязательства. В ходе проведенных обысков в домах, офисах и автомобилях подозреваемых были изъяты черновые записи, мобильные телефоны, SIM-карты, документы, связанные с преступной деятельностью, а также наркотики, которые один из сообщников пытался уничтожить.