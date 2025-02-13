В Кишиневе раскрыли финансовую аферу: Мошенники заработали более 2 миллионов евро — жертва осталась без бизнеса

Двое мужчины, подозреваемые в мошенничестве в особо крупных размерах, были задержаны в Кишиневе. Преступление было совершено под предлогом погашения долга на сумму более 2 миллионов евро, что привело к значительным финансовым потерям для потерпевшей стороны.
Правоохранительные задержали двух мужчин в возрасте 46 и 54 лет, подозреваемых в мошенничестве в особо крупных размерах. Мошенники обманули 56-летнюю жертву, заставив ее продать принадлежащую ей фабрику по производству мебели за существенно заниженную цену — 600 000 евро вместо 2 750 000 евро, утверждая, что это необходимо для погашения формального долга.
Преступление продолжалось с 2020 года, и, несмотря на все попытки потерпевшей стороны вернуть долг, фигуранты отказались выполнить свои обязательства. В ходе проведенных обысков в домах, офисах и автомобилях подозреваемых были изъяты черновые записи, мобильные телефоны, SIM-карты, документы, связанные с преступной деятельностью, а также наркотики, которые один из сообщников пытался уничтожить.
Задержанные были помещены под стражу на 72 часа. Согласно законодательству, обвиняемые могут быть приговорены к лишению свободы на срок от 8 до 15 лет.