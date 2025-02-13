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80-летняя жительница Башкирии спаслась от гибели благодаря особому устройству

Загоревшаяся электропроводка едва не погубила жительницу Башкирии.

Источник: Комсомольская правда

Сегодня днем, 13 февраля, в Стерлибашевском районе Башкирии пожар едва не погубил пенсионерку. Об этом на своей личной странице в социальных сетях рассказал председатель Государственного комитета республики по чрезвычайным ситуациям Кирилл Первов.

Инцидент произошел в селе Бузат. 80-летняя женщина занималась домашними делами и вдруг услышала громкий звук пожарного извещателя. Она прибежала в соседнюю комнату и обнаружила горящую электропроводку. Пенсионерка сразу покинула задымленное помещение и вызвала пожарных.

Известно, извещатель в доме женщины установили по категории «Одиноко проживающие граждане в возрасте от 55 лет и старше».

— Этот случай еще раз подтвердил важность наличия пожарных извещателей в каждом доме! — заявил Первов.

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