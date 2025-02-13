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Роспотребнадзор проверил качество воздуха после пожара на производстве под Петербургом

Специалисты регионального управления определили концентрацию сажи и аммиака из-за ЧП в Ленобласти.

Источник: Комсомольская правда

Сегодня, 13 февраля, на предприятии «Зиверг», которое занимается выпуском лакокрасочных изделий в Ломоносовском районе Ленобласти, вспыхнул мощный пожар. К этому времени открытое горение ликвидировали, площадь тления составила около 100 квадратных метров. Информация о пострадавших не поступала. Из-за случившегося на Волхонском шоссе на место приезжали не только спасатели, но и сотрудники Роспотребнадзора, чтобы проверить качество воздуха. О подробностях сообщили в пресс-службе регионального Управления.

— Специалисты взяли пробы атмосферного воздуха на прилегающей к территории ЧП ближайшей жилой застройки, то есть у дома 122 на улице Коммунаров в Горелово. Они определяли содержание таких опасных веществ, как сажа, оксид азота, аммиак, фенол, формальдегид и других. Результаты показали, что концентрации загрязняющих веществ не превышают гигиенические нормативы, — рассказали в ведомстве.

После сильного возгорания сотрудники Прокуратуры Ленинградской области начали проверку. Они оценят обстоятельства случившегося, а также соблюдение требований промышленной безопасности.

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