Роспотребнадзор проверил качество воздуха после пожара на производстве под Петербургом

Сегодня, 13 февраля, на предприятии «Зиверг», которое занимается выпуском лакокрасочных изделий в Ломоносовском районе Ленобласти, вспыхнул мощный пожар. К этому времени открытое горение ликвидировали, площадь тления составила около 100 квадратных метров. Информация о пострадавших не поступала. Из-за случившегося на Волхонском шоссе на место приезжали не только спасатели, но и сотрудники Роспотребнадзора, чтобы проверить качество воздуха. О подробностях сообщили в пресс-службе регионального Управления.
— Специалисты взяли пробы атмосферного воздуха на прилегающей к территории ЧП ближайшей жилой застройки, то есть у дома 122 на улице Коммунаров в Горелово. Они определяли содержание таких опасных веществ, как сажа, оксид азота, аммиак, фенол, формальдегид и других. Результаты показали, что концентрации загрязняющих веществ не превышают гигиенические нормативы, — рассказали в ведомстве.
После сильного возгорания сотрудники Прокуратуры Ленинградской области начали проверку. Они оценят обстоятельства случившегося, а также соблюдение требований промышленной безопасности.