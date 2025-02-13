Роспотребнадзор проверил качество воздуха после пожара на производстве под Петербургом

Сегодня, 13 февраля, на предприятии «Зиверг», которое занимается выпуском лакокрасочных изделий в Ломоносовском районе Ленобласти, вспыхнул мощный пожар. К этому времени открытое горение ликвидировали, площадь тления составила около 100 квадратных метров. Информация о пострадавших не поступала. Из-за случившегося на Волхонском шоссе на место приезжали не только спасатели, но и сотрудники Роспотребнадзора, чтобы проверить качество воздуха. О подробностях сообщили в пресс-службе регионального Управления.