Ричмонд
+3°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Под Ростовом будут судить начальника студгородка, обвиняемого в распространении наркотиков

В суд передали дело начальника студгородка под Ростовом, обвиняемого в распространении наркотиков.

Источник: Комсомольская правда

В Ростовской области завершили расследование дела в отношении бывшего начальника студенческого городка и преподавателя. Информацию об этом подтвердили в суде.

Напомним, предположительно, мужчина мог распространять запрещенные вещества среди учащихся. Под подозрение он попал весной прошлого года. В отношении экс-преподавателя возбудили уголовное дело по статье «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств». На время следствия задержанного поместили в СИЗО.

Ранее источник сообщал, что был задержан и один из студентов — при попытке продать наркотики. Молодой человек утверждал, что пойти на это его заставил преподаватель.

По данным суда, предварительные слушания по делу экс-начальника студгородка начнутся во второй половине февраля.