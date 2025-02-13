Под Ростовом будут судить начальника студгородка, обвиняемого в распространении наркотиков

В Ростовской области завершили расследование дела в отношении бывшего начальника студенческого городка и преподавателя. Информацию об этом подтвердили в суде.
Напомним, предположительно, мужчина мог распространять запрещенные вещества среди учащихся. Под подозрение он попал весной прошлого года. В отношении экс-преподавателя возбудили уголовное дело по статье «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств». На время следствия задержанного поместили в СИЗО.
Ранее источник сообщал, что был задержан и один из студентов — при попытке продать наркотики. Молодой человек утверждал, что пойти на это его заставил преподаватель.
По данным суда, предварительные слушания по делу экс-начальника студгородка начнутся во второй половине февраля.