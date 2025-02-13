Хулиган извинился перед «Горэлектротрансом» за граффити на трамвае в Петербурге

В четверг, 13 февраля, граффитист публично извинился перед «Горэлектротрансом» за свои художества на новом вагоне трамвая. Также он возместил ущерб, а именно 9716 рублей. Об этом сообщает пресс-служба ГУП «Горэлектротранс».