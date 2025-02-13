Хулиган извинился перед «Горэлектротрансом» за граффити на трамвае в Петербурге

В четверг, 13 февраля, граффитист публично извинился перед «Горэлектротрансом» за свои художества на новом вагоне трамвая. Также он возместил ущерб, а именно 9716 рублей. Об этом сообщает пресс-служба ГУП «Горэлектротранс».
— По факту происшествия отделом дознания УМВД РФ по Адмиралтейскому району Санкт-Петербурга возбуждено уголовное дело по статье о вандализме, то есть осквернение зданий или иных сооружений, порча имущества на общественном транспорте или в иных общественных местах, — уточнили в предприятии.
Правоохранители оперативно задержали подозреваемого. Не дожидаясь суда, молодой художник записал видеозапись с извинением перед «Горэлектротрансом» и уточнил, что полностью возместил причиненный ущерб.
Ранее «Комсомольская правда в Петербурге» рассказывала об обнаружении порядка семи тысяч случаев некачественной уборки в Северной столице.