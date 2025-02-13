В Волковыске мужчина вонзил нож в капот машины такси, провожая друзей домой

К правоохранителям обратился 32-летний местный житель, которому ножом повредили машину. Выяснилось, что 9 февраля в доме по улице Амшея в райцентре компания отдыхала и распивала алкоголь. Примерно в 7.00 часов 36-летний хозяин стал выпроваживать приятелей. А когда друзья уже сели в такси, вонзил кухонный нож в капот автомобиля «Рено». Нож насквозь пробил металл автомобиля.