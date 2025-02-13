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В Волковыске мужчина вонзил нож в капот машины такси, провожая друзей домой

Милиция задержала белоруса вонзившего нож в капот такси, увозившего друзей.

Источник: Комсомольская правда

В Волковыске милиция задержала горожанина, который ножом повредил чужое авто, сообщил телеграм-канал «102.Неман» УВД Гродненского облисполкома.

К правоохранителям обратился 32-летний местный житель, которому ножом повредили машину. Выяснилось, что 9 февраля в доме по улице Амшея в райцентре компания отдыхала и распивала алкоголь. Примерно в 7.00 часов 36-летний хозяин стал выпроваживать приятелей. А когда друзья уже сели в такси, вонзил кухонный нож в капот автомобиля «Рено». Нож насквозь пробил металл автомобиля.

Белорус «напал» на такси, увозившее его друзей. Фото: УВД Гродненского облисполкома.

— Свой поступок объяснить подозреваемый не смог, так как находился в состоянии сильного алкогольного опьянения, — прокомментировали в УВД.

Материальный ущерб составил 1200 белорусских рублей. Задержанного будут судить за хулиганство. Ему грозит до 3 лет тюрьмы.

Тем временем популярные российские пиво и медовуху запретили продавать в Беларуси.