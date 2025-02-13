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Судим за убийство, злоупотребляет спиртным: задержан мужчина, который напал с молотком на жительницу Стерлитамака

В Стерлитамаке задержали мужчину, избившего молотком женщину.

Источник: Комсомольская правда

В башкирском городе Стерлитамак задержали мужчину, который жестоко избил женщину. Об этом рассказала пресс-служба МВД республики.

Вечером на улице Фестивальной к 37-летней горожанке подошел неизвестный, который неожиданно начал бить ее молотком по голове, а потом скрылся. Спустя время сотрудники уголовного розыска задержали 47-летнего мужчину, который ранее был судим за убийство.

Выяснилось, что нападавший злоупотребляет спиртным. По его словам, в тот день он был очень сильно пьян и не осознавал, что делает. Мужчина признался, что избил женщину, но зачем — вспомнить не смог.

В ходе обыска у мужчины в квартире нашли тот самый молоток. На нападавшего завели уголовное дело по статье «Побои».

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