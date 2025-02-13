В Средиземном море авианосец USS Harry Truman столкнулся с торговым судном

«Авианосец USS Harry S. Truman (CVN 75) класса “Нимиц” столкнулся с торговым судном Besiktas-M примерно в 23:46 по местному времени (22:46 мск) 12 февраля во время выполнения операций в районе Порт-Саида Египта в Средиземном море», — говорится в сообщении ВМС.
Отмечается, что угрозы авианосцу вследствие столкновения не было, поскольку о повреждениях и жертвах информации не поступало. Двигатели не пострадали, они находятся в стабильном состоянии. Происшествие расследуется.
В октябре 2024 года сообщалось, что в Южно-Китайском море корабль береговой охраны КНР столкнулся с филиппинским судном. Уточнялось, что китайское судно морской милиции зацепило и столкнулось с судном бюро рыболовства и водных ресурсов (BFAR), патрулировавшим рифы Сэнди-Кейс острова Пагаса. Тогда отмечалось, что судно Datu Cabaylo, принадлежащее BFAR, получило небольшую вмятину в результате столкновения.