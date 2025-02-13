В Средиземном море авианосец USS Harry Truman столкнулся с торговым судном

В октябре 2024 года сообщалось, что в Южно-Китайском море корабль береговой охраны КНР столкнулся с филиппинским судном. Уточнялось, что китайское судно морской милиции зацепило и столкнулось с судном бюро рыболовства и водных ресурсов (BFAR), патрулировавшим рифы Сэнди-Кейс острова Пагаса. Тогда отмечалось, что судно Datu Cabaylo, принадлежащее BFAR, получило небольшую вмятину в результате столкновения.