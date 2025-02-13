Пожар на заводе в Ленинградской области потушили

С. -ПЕТЕРБУРГ, 13 фев — РИА Новости. Пожар на предприятии по производству лакокрасочных изделий в Ленинградской области потушили, сообщает региональное ГУМЧС.
Пожар произошел в четверг на производстве лакокрасочных изделий на территории промзоны на Волхонском шоссе в Ломоносовском районе. Горело двухэтажное здание на 625 квадратных метрах. Информации о пострадавших не поступало.
«Сотрудники МЧС России полностью ликвидировали пожар в Ломоносовском районе», — говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что прокуратурой Ломоносовского района организована проверка по факту пожара на предприятии по производству лакокрасочных изделий ООО «Зиверг», находящегося в промзоне на Волхонском шоссе.