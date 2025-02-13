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Пожар на заводе в Ленинградской области потушили

В Ленинградской области потушили пожар на заводе лакокрасочных изделий.

Источник: © РИА Новости

С. -ПЕТЕРБУРГ, 13 фев — РИА Новости. Пожар на предприятии по производству лакокрасочных изделий в Ленинградской области потушили, сообщает региональное ГУМЧС.

Пожар произошел в четверг на производстве лакокрасочных изделий на территории промзоны на Волхонском шоссе в Ломоносовском районе. Горело двухэтажное здание на 625 квадратных метрах. Информации о пострадавших не поступало.

«Сотрудники МЧС России полностью ликвидировали пожар в Ломоносовском районе», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что прокуратурой Ломоносовского района организована проверка по факту пожара на предприятии по производству лакокрасочных изделий ООО «Зиверг», находящегося в промзоне на Волхонском шоссе.

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