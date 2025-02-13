Самолет с пассажирами на борту выкатился за пределы полосы при посадке и оказался в траве

Отмечается, что Bombardier CRJ-550 выполнял рейс из вашингтонского аэропорта имени Эдгара Даллеса. После приземления он выкатился за полосу и оказался в траве.
На борту воздушного судна было 27 человек, о пострадавших не сообщалось. После высадки пассажиров доставили в зал ожидания на автобусах.
Из-за аварии одну из четырех взлетных полос аэропорта Сент-Луиса пришлось закрыть. Причины произошедшего расследуются.
Ранее стало известно, что лайнер S7 прервал взлет в аэропорту Новосибирска и вернулся на стоянку. При разгоне пилоты заподозрили, что возникла техническая неисправность.