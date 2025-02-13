Мужчина напал с 20-килограммовой кувалдой на посетителя фитнес-клуба

Во второй половине дня в полицию поступило сообщение о том, что посетитель фитнес-клуба по неизвестным причинам напал на другого мужчину, который в этот момент занимался на тренажере. По словам очевидцев, нападавший держал в руках 20-килограммовую кувалду для кроссфита.