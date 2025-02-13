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Немецкие СМИ сообщили о предотвращении нападения на приют для просителей убежища

Прокуратура Дрездена и управление уголовной полиции Саксонии сообщили об аресте 21-летнего немца, собиравшегося напасть на приют для просителей убежища в городе Зентфенберг, земля Бранденбург. Об этом 13 февраля сообщила газета Tagesspiegel.

Источник: Reuters

По данным специальной комиссии по борьбе с правым экстремизмом в среду, 12 февраля, парень приобрел взрывчатку, чтобы совершить нападение. Позже следователи провели обыск в доме подозреваемого и конфисковали кастеты, ножи, страйкбольное оружие, а также различное оборудование, отметили в издании.

Как отмечает Tagesspiegel, министр внутренних дел Саксонии Армин Шустер выразил благодарность полиции Саксонии и Бранденбурга, заявив, что очень важно оказывать давление на «правых экстремистов».

Уточняется, что за II и III квартал 2024 года в Бранденбурге было зафиксировано 104 преступления против беженцев и просителей убежища. Данные за IV квартал 2024 года пока не оглашены.

В декабре 2024 года сообщалось, что в немецком городе Хиршберг больной шизофренией украинский беженец попытался напасть с топором и ножом на сотрудников полиции и был тяжело ранен.