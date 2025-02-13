Немецкие СМИ сообщили о предотвращении нападения на приют для просителей убежища

По данным специальной комиссии по борьбе с правым экстремизмом в среду, 12 февраля, парень приобрел взрывчатку, чтобы совершить нападение. Позже следователи провели обыск в доме подозреваемого и конфисковали кастеты, ножи, страйкбольное оружие, а также различное оборудование, отметили в издании.
Как отмечает Tagesspiegel, министр внутренних дел Саксонии Армин Шустер выразил благодарность полиции Саксонии и Бранденбурга, заявив, что очень важно оказывать давление на «правых экстремистов».
Уточняется, что за II и III квартал 2024 года в Бранденбурге было зафиксировано 104 преступления против беженцев и просителей убежища. Данные за IV квартал 2024 года пока не оглашены.
В декабре 2024 года сообщалось, что в немецком городе Хиршберг больной шизофренией украинский беженец попытался напасть с топором и ножом на сотрудников полиции и был тяжело ранен.