СК завел дело после нападения мужчины на служительниц храма в Подольске

«Следователем территориального следственного отдела ГСУ СК России по Московской области возбуждено уголовное дело в отношении 35-летнего жителя Свердловской области. Он подозревается в нарушении права на свободу совести и вероисповеданий, с применением насилия (ч. 4 ст. 148 УК РФ)», — говорится в сообщении.
В ведомстве уточнили, что подозреваемый, находясь в помещении православного храма в Подольске, пренебрежительно относясь к православной вере, публично и умышленно разбил церковные лампады, опрокинул купель для совершения таинства «крещения», оторвал от стен храма церковные иконы с изображением святых и кинул их на пол. Затем мужчина применил насилие в отношении служителя храма, причинив тем самым телесные повреждения.
«С участием подозреваемого запланировано проведение следственных действий. В настоящее время проводятся допросы свидетелей», — заключили в пресс-службе.