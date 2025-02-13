СК завел дело после нападения мужчины на служительниц храма в Подольске

В ведомстве уточнили, что подозреваемый, находясь в помещении православного храма в Подольске, пренебрежительно относясь к православной вере, публично и умышленно разбил церковные лампады, опрокинул купель для совершения таинства «крещения», оторвал от стен храма церковные иконы с изображением святых и кинул их на пол. Затем мужчина применил насилие в отношении служителя храма, причинив тем самым телесные повреждения.