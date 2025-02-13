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СК завел дело после нападения мужчины на служительниц храма в Подольске

МОСКВА, 13 февраля. /ТАСС/. Подмосковные следователи возбудили уголовное дело в отношении мужчины, напавшего на служительниц храма в Подольске. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ГСУ СК по Московской области.

Источник: РИА "Новости"

«Следователем территориального следственного отдела ГСУ СК России по Московской области возбуждено уголовное дело в отношении 35-летнего жителя Свердловской области. Он подозревается в нарушении права на свободу совести и вероисповеданий, с применением насилия (ч. 4 ст. 148 УК РФ)», — говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили, что подозреваемый, находясь в помещении православного храма в Подольске, пренебрежительно относясь к православной вере, публично и умышленно разбил церковные лампады, опрокинул купель для совершения таинства «крещения», оторвал от стен храма церковные иконы с изображением святых и кинул их на пол. Затем мужчина применил насилие в отношении служителя храма, причинив тем самым телесные повреждения.

«С участием подозреваемого запланировано проведение следственных действий. В настоящее время проводятся допросы свидетелей», — заключили в пресс-службе.

СК
религии