В Курской области осудили фигурантов дела об отравлении шаурмой

Ранее сообщалось, что в сентябре 2023 года в городе Льгове Курской области несколько пациентов обратились в скорую с признаками острой кишечной инфекции. По результатам исследований материалов от больных у пострадавших выявили стафилококк. По информации Роспотребнадзора по Курской области, все пострадавшие употребляли в пищу шаурму. Как позднее сообщили в управлении Россельхознадзора по Орловской и Курской областям, шаурму готовили из продуктов, на которые не оформляли ветеринарные сопроводительные документы. В результате отравления одна девушка скончалась от инфекционно-токсического шока, еще 22 человека, в том числе восемь детей и подростков, обратились за медицинской помощью.