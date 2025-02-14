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Мощный пожар на лакокрасочном предприятии на Волхонском ликвидировали только к вечеру

Пожар на лакокрасочном предприятии компании Siegwerk («Зигверк») на Волхонском шоссе полностью потушен. В воздухе не нашли превышения предельно допустимой концентрации вредных веществ (ПДК). Об этом вечером 13 февраля сообщило издание 47News.

Источник: Фонтанка.ру

Днем пожар охватил двухэтажное здание на 625 квадратных метрах, пожару был присвоен повышенный ранг опасности. На месте работали спасатели из Ленобласти и Петербурга. Прокуратура Ломоносовского района начала проверку.

Ликвидация пожара была завершена к 18:30. Управление Роспотребнадзора по Ленинградской области взяло пробы воздуха на территории ближайшей жилой застройки и не выявило превышений ПДК.

По предварительным данным экстренных служб, в результате возгорания пострадал один человек, он отказался от госпитализации.

«Фонтанка» разбиралась в том, что известно о компании Siegwerk, на территории которой случился пожар. Это один из ведущих мировых поставщиков в области печатных технологий. В России основные производственные площадки расположены в Солнечногорске (Московская область) и Горелово (Петербург).

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