Мощный пожар на лакокрасочном предприятии на Волхонском ликвидировали только к вечеру

«Фонтанка» разбиралась в том, что известно о компании Siegwerk, на территории которой случился пожар. Это один из ведущих мировых поставщиков в области печатных технологий. В России основные производственные площадки расположены в Солнечногорске (Московская область) и Горелово (Петербург).