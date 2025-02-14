Мощный пожар на лакокрасочном предприятии на Волхонском ликвидировали только к вечеру

Днем пожар охватил двухэтажное здание на 625 квадратных метрах, пожару был присвоен повышенный ранг опасности. На месте работали спасатели из Ленобласти и Петербурга. Прокуратура Ломоносовского района начала проверку.
Ликвидация пожара была завершена к 18:30. Управление Роспотребнадзора по Ленинградской области взяло пробы воздуха на территории ближайшей жилой застройки и не выявило превышений ПДК.
По предварительным данным экстренных служб, в результате возгорания пострадал один человек, он отказался от госпитализации.
«Фонтанка» разбиралась в том, что известно о компании Siegwerk, на территории которой случился пожар. Это один из ведущих мировых поставщиков в области печатных технологий. В России основные производственные площадки расположены в Солнечногорске (Московская область) и Горелово (Петербург).