Житель Нижнего Новгорода получил срок за агитацию экстремистов

Судом установлено, что в период с октября 2022 года по декабрь 2023 года обвиняемый, будучи сторонником экстремистской идеологии и разделяя основные идеи запрещенного общественного объединения, участвовал в его деятельности, в частности размещал агитационные материалы на своей странице в социальных сетях и мессенджерах.