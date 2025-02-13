Житель Нижнего Новгорода получил срок за агитацию экстремистов

Судом установлено, что в период с октября 2022 года по декабрь 2023 года обвиняемый, будучи сторонником экстремистской идеологии и разделяя основные идеи запрещенного общественного объединения, участвовал в его деятельности, в частности размещал агитационные материалы на своей странице в социальных сетях и мессенджерах.
Было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 282.2 УК РФ (участие в деятельности общественного объединения либо организации, в отношении которых судом принято решение о запрете деятельности в связи с осуществлением экстремистской деятельности).
«Тринадцатого февраля приговором Автозаводского районного суда подсудимому назначено наказание в виде лишения свободы на срок три года, с ограничением свободы на срок 10 месяцев, с отбыванием основного наказания в исправительной колонии общего режима», — говорится в сообщении.
Как сообщили РИА Новости в правоохранительных органах, речь идет о Михаиле Шарыгине. В 2020 году он как член партии «Яблоко» выдвигался кандидатом в городскую Думу Нижнего Новгорода.
Ранее «Коммерсант-Приволжье» опубликовал информацию о том, что Шарыгин был задержан 13 февраля 2024 года по подозрению в участии в деятельности экстремистской организации. Сообщалось, что он якобы сделал в интернете репост сообщений «Штабов Навального»*, предлагая подержать ее.
* Организация признана в РФ экстремистской