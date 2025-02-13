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Житель Нижнего Новгорода получил срок за агитацию экстремистов

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 13 фев — РИА Новости. Житель Нижнего Новгорода осужден на три года колонии общего режима за размещение агитационных материалов экстремистской организации в соцсетях, сообщается на сайте Автозаводского районного суда города.

Источник: © РИА Новости

Судом установлено, что в период с октября 2022 года по декабрь 2023 года обвиняемый, будучи сторонником экстремистской идеологии и разделяя основные идеи запрещенного общественного объединения, участвовал в его деятельности, в частности размещал агитационные материалы на своей странице в социальных сетях и мессенджерах.

Было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 282.2 УК РФ (участие в деятельности общественного объединения либо организации, в отношении которых судом принято решение о запрете деятельности в связи с осуществлением экстремистской деятельности).

«Тринадцатого февраля приговором Автозаводского районного суда подсудимому назначено наказание в виде лишения свободы на срок три года, с ограничением свободы на срок 10 месяцев, с отбыванием основного наказания в исправительной колонии общего режима», — говорится в сообщении.

Как сообщили РИА Новости в правоохранительных органах, речь идет о Михаиле Шарыгине. В 2020 году он как член партии «Яблоко» выдвигался кандидатом в городскую Думу Нижнего Новгорода.

Ранее «Коммерсант-Приволжье» опубликовал информацию о том, что Шарыгин был задержан 13 февраля 2024 года по подозрению в участии в деятельности экстремистской организации. Сообщалось, что он якобы сделал в интернете репост сообщений «Штабов Навального»*, предлагая подержать ее.

* Организация признана в РФ экстремистской