Девять самолетов ушли на запасные аэродромы, пока был закрыт аэропорт Сочи

Важный транспортный узел на юге России прекратил работу почти на два часа из-за нештатной ситуации, потребовавшей введения ограничений на прием и выпуск воздушных судов. Это произошло 13 февраля в 18:31. По информации представителя Росавиации Артема Кореняко, за это время девять самолетов, следовавших в Сочи, были перенаправлены на запасные аэродромы, расположенные вблизи курортного города.