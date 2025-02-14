Девять самолетов ушли на запасные аэродромы, пока был закрыт аэропорт Сочи

Важный транспортный узел на юге России прекратил работу почти на два часа из-за нештатной ситуации, потребовавшей введения ограничений на прием и выпуск воздушных судов. Это произошло 13 февраля в 18:31. По информации представителя Росавиации Артема Кореняко, за это время девять самолетов, следовавших в Сочи, были перенаправлены на запасные аэродромы, расположенные вблизи курортного города.
«Ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов гражданских ВС. В период действия ограничений на запасных аэродромах приземлились девять самолетов, выполнявших рейсы в Сочи. Экипажи ВС, авиадиспетчеры и службы аэропортов приняли все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов — это главный приоритет», — сообщил пресс-секретарь ФАВТ Артем Кореняко.
Выбор запасных аэродромов осуществлялся, исходя из метеорологических условий, наличия свободной взлетно-посадочной полосы и возможности оперативной посадки. В 20:07 по московскому времени ограничения были сняты, и аэропорт возобновил работу в штатном режиме.