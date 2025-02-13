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Число погибших в ДТП в Дагестане выросло до четырех

МАХАЧКАЛА, 13 февраля. /ТАСС/. Число погибших в ДТП в Дагестане увеличилось до четырех. Об этом сообщили в Минздраве республики.

Источник: РИА "Новости"

«По уточненной информации, жертвами ДТП на федеральной трассе в Бабаюртовском районе стали четверо человек. Двое погибли на месте, еще двое были доставлены в стационар в агональном состоянии, с травмами, несовместимыми с жизнью», — говорится в сообщении.

В министерстве отметили, что пострадали восемь человек, один из них находится в тяжелом состоянии. «[Они] получают специализированную медицинскую помощь в стационарах республики, где имеется все необходимое», — говорится в сообщении.

Еще трое пострадавших с легкими травмами после оказания медпомощи были отпущены под амбулаторное наблюдение.

Среди пострадавших — двое детей 2-х и 4-х лет. Они госпитализированы в Детскую республиканскую клиническую больницу, их состояние врачи оценивают как среднетяжелое.

ДТП с участием пассажирского микроавтобуса произошло Бабаюртовском районе республики. По данному факту следователи начали проверку. Ранее сообщалось о двух погибших и 15 пострадавших.