Число погибших в ДТП в Дагестане выросло до четырех

«По уточненной информации, жертвами ДТП на федеральной трассе в Бабаюртовском районе стали четверо человек. Двое погибли на месте, еще двое были доставлены в стационар в агональном состоянии, с травмами, несовместимыми с жизнью», — говорится в сообщении.
В министерстве отметили, что пострадали восемь человек, один из них находится в тяжелом состоянии. «[Они] получают специализированную медицинскую помощь в стационарах республики, где имеется все необходимое», — говорится в сообщении.
Еще трое пострадавших с легкими травмами после оказания медпомощи были отпущены под амбулаторное наблюдение.
Среди пострадавших — двое детей 2-х и 4-х лет. Они госпитализированы в Детскую республиканскую клиническую больницу, их состояние врачи оценивают как среднетяжелое.
ДТП с участием пассажирского микроавтобуса произошло Бабаюртовском районе республики. По данному факту следователи начали проверку. Ранее сообщалось о двух погибших и 15 пострадавших.