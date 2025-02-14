В США арестовали школьницу, планировавшую устроить стрельбу

После обыска в ее доме девушка была арестована. Ей предъявлено обвинение в заговоре с целью совершения убийства. В заявлении говорится, что она планировала устроить стрельбу в пятницу, 14 февраля, когда в США и в других странах мира отмечают День святого Валентина, также известный как День всех влюбленных.