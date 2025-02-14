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В США арестовали школьницу, планировавшую устроить стрельбу

МОСКВА, 13 фев — РИА Новости. Полиция в американском штате Индиана арестовала старшеклассницу, которая подозревается в намерении устроить стрельбу в школе в День святого Валентина, сообщает телеканал Fox59.

Источник: AP 2024

Во вторник детективы полицейского управления города Мурсвилл получили от ФБР информацию о планируемой стрельбе. В ходе расследования была установлена личность подозреваемого — им оказалась 18-летняя Тринити Шокли.

После обыска в ее доме девушка была арестована. Ей предъявлено обвинение в заговоре с целью совершения убийства. В заявлении говорится, что она планировала устроить стрельбу в пятницу, 14 февраля, когда в США и в других странах мира отмечают День святого Валентина, также известный как День всех влюбленных.

Девушка содержится в следственном изоляторе без возможности освобождения под залог.

Шокли уже попадала в городские новости, когда в 2022 году ее сбил пьяный водитель. Она получила перелом бедра и руки, ушиб головного мозга и компрессионный перелом позвоночника. Тогда школы Мурсвилла собрали деньги на ее восстановление.