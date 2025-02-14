В США арестовали школьницу, планировавшую устроить стрельбу

Во вторник детективы полицейского управления города Мурсвилл получили от ФБР информацию о планируемой стрельбе. В ходе расследования была установлена личность подозреваемого — им оказалась 18-летняя Тринити Шокли.
После обыска в ее доме девушка была арестована. Ей предъявлено обвинение в заговоре с целью совершения убийства. В заявлении говорится, что она планировала устроить стрельбу в пятницу, 14 февраля, когда в США и в других странах мира отмечают День святого Валентина, также известный как День всех влюбленных.
Девушка содержится в следственном изоляторе без возможности освобождения под залог.
Шокли уже попадала в городские новости, когда в 2022 году ее сбил пьяный водитель. Она получила перелом бедра и руки, ушиб головного мозга и компрессионный перелом позвоночника. Тогда школы Мурсвилла собрали деньги на ее восстановление.