Информация о стрельбе в кафе на западе Москвы не подтвердилась

«Несколько часов назад произошла потасовка между посетителями. Стрельбы не было», — сказал собеседник агентства. В пресс-службе столичного ГУ МВД России также сообщили ТАСС, что факт стрельбы на данный момент не находит подтверждение. «Сообщений об этом в полицию не поступало. Проводится проверка», — сказал собеседник агентства.