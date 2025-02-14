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Информация о стрельбе в кафе на западе Москвы не подтвердилась

МОСКВА, 14 февраля. /ТАСС/. Правоохранительные органы не подтвердили информацию о стрельбе в кафе на Кутузовском проспекте в Москве. Как сообщили ТАСС в оперативных службах, произошла драка.

Источник: РИА "Новости"

«Несколько часов назад произошла потасовка между посетителями. Стрельбы не было», — сказал собеседник агентства. В пресс-службе столичного ГУ МВД России также сообщили ТАСС, что факт стрельбы на данный момент не находит подтверждение. «Сообщений об этом в полицию не поступало. Проводится проверка», — сказал собеседник агентства.

Ранее в телеграм-каналах распространилась информация о том, что в одном из кафе на Кутузовском проспекте неизвестный открыл стрельбу по посетителям. В настоящее время заведение работает в штатном режиме.