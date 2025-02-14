В Минске водитель внедорожника не уступил дорогу легковушке и спровоцировал ДТП

По предварительной информации, 13 февраля около 21.15 21-летний водитель автомобиля Nissan, двигаясь по переулку Козлова, при повороте налево не уступил дорогу автомобилю BYD, двигавшемуся по улице Долгобродской, и совершил с ним столкновение.