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В Минске водитель внедорожника не уступил дорогу легковушке и спровоцировал ДТП

14 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске водитель внедорожника не уступил дорогу легковому автомобилю и спровоцировал ДТП, сообщили БЕЛТА в УГАИ ГУВД Минского горисполкома.

Источник: УГАИ ГУВД Минского горисполкома

По предварительной информации, 13 февраля около 21.15 21-летний водитель автомобиля Nissan, двигаясь по переулку Козлова, при повороте налево не уступил дорогу автомобилю BYD, двигавшемуся по улице Долгобродской, и совершил с ним столкновение.

В результате ДТП никто не пострадал. Транспортные средства получили механические повреждения.

На месте происшествия работали сотрудники отдела ГАИ Партизанского РУВД Минска.

Госавтоинспекция напоминает, что при повороте налево или развороте водитель транспортного средства обязан уступить дорогу встречным транспортным средствам, движущимся по равнозначной дороге прямо или направо.