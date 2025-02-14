Ричмонд
+13°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Южной Корее с загорелась рыбацкая лодка, пропали семь человек

СЕУЛ, 14 фев — РИА Новости. Семь человек пропали и пять спасены с рыбацкой лодки, что загорелась в водах у юго-западного побережья Южной Кореи, ведется спасательная операция, передает агентство Рёнхап.

Источник: РИА "Новости"

Сообщается, что лодка загорелась в водах возле острова Ваннындо, провинции Чолла-Пукто, бывшие на борту спрыгнули в воду без спасательных жилетов. Семь из 12 членов экипажа числятся пропавшими без вести.

Судно официально заявило в систему управления портами об 11 членах экипажа, однако фактически вышло из порта Кёкпхо с 12 людьми на борту. Среди них четверо были южнокорейцами, а 8 — гражданами Индонезии.

Морская полиция спасла пятерых, включая двух граждан Южной Кореи. Все спасённые были направлены в ближайший госпиталь для лечения.

По состоянию на 17.00 (11.00 мск) спустя 8 часов после возникновения пожара, капитан судна и ещё 6 человек числились пропавшими без вести.

Отмечается, что температура воды в районе происшествия составляет около 5 градусов, шансы на выживание пропавших со временем уменьшаются. Спасательная операция проводится с участием патрульных кораблей, водолазов и беспилотников.

«Мы продолжим поисковые работы даже в ночное время. Как только состояние спасённых моряков стабилизируется после лечения, мы начнём детальное расследование обстоятельств аварии», — заявили в морской полиции.

Расследование причин пожара ведется.

пожары