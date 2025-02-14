В Южной Корее с загорелась рыбацкая лодка, пропали семь человек

Сообщается, что лодка загорелась в водах возле острова Ваннындо, провинции Чолла-Пукто, бывшие на борту спрыгнули в воду без спасательных жилетов. Семь из 12 членов экипажа числятся пропавшими без вести.
Судно официально заявило в систему управления портами об 11 членах экипажа, однако фактически вышло из порта Кёкпхо с 12 людьми на борту. Среди них четверо были южнокорейцами, а 8 — гражданами Индонезии.
Морская полиция спасла пятерых, включая двух граждан Южной Кореи. Все спасённые были направлены в ближайший госпиталь для лечения.
По состоянию на 17.00 (11.00 мск) спустя 8 часов после возникновения пожара, капитан судна и ещё 6 человек числились пропавшими без вести.
Отмечается, что температура воды в районе происшествия составляет около 5 градусов, шансы на выживание пропавших со временем уменьшаются. Спасательная операция проводится с участием патрульных кораблей, водолазов и беспилотников.
«Мы продолжим поисковые работы даже в ночное время. Как только состояние спасённых моряков стабилизируется после лечения, мы начнём детальное расследование обстоятельств аварии», — заявили в морской полиции.
Расследование причин пожара ведется.