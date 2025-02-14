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Незаконную майнинг-ферму закрыли в Маркова под Иркутском

На нескольких участках нашли машинки для майнинга.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В поселке Маркова под Иркутском закрыли незаконную майнинг-ферму. Как сообщили в ГУ МВД Иркутской области, машинки для получения криптовалюты расположили на нескольких участках. Обнаружить их помогли работники электросетевой компании.

— В ходе выезда оперативниками изъято более 130 единиц оборудования. По оценкам специалистов, ущерб от незаконных действий составил порядка 12 млн рублей, — поделились в ГУ МВД региона.

Предварительно, разместить технику для майнинга могла жительница поселка. Сейчас оперативники продолжают проверку. По ее результатам будет дана правовая оценка.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что инженер ИЭСК подозревается во взломе электросчетчиков.