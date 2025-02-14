Спасатели не нашли разлива нефти вокруг судна, севшего на мель у Сахалина

«В районе выброшенного на мель во время шторма китайского сухогруза An Yang 2 в Невельском районе по поручению губернатора Валерия Лимаренко продолжается круглосуточный мониторинг. Пробы воды подтвердили отсутствие загрязнения. Обследование судна продолжится по погодным условиям», — заявили в правительстве региона.
На данный момент специалисты Морспасслужбы не могут приступить к осмотру левого борта судна из-за непогоды — только после этого возможно предпринимать действия для снятия судна с мели.
До этого губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко поручил подготовить подъезд к китайскому судну, севшему на мель у берегов Сахалина, для откачки топлива.
Инцидент с китайским судном произошел вечером 8 февраля. Сухогруз AN YANG 2 находился в порту и принимал товары на борт, когда начался шторм. Затем судно направилось в открытое море, однако, по всей видимости, экипаж не справился с управлением, и оно село на мель.