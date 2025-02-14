Сына хабаровского бизнесмена украли за выкуп в 20 млн рублей и убили

Как доказало следствие, организатор создал группу в марте 2016 года. До января 2017 года сообщники совершили три неудачные попытки похитить молодого человека. Затем им это удалось — под предлогом его заманили в гараж, и затем надели наручники, избивали и удерживали в погребе гаража силой. Преступники связались с отцом похищенного и потребовали за возвращение 20 млн рублей. Но сделка не состоялась, так как они убили молодого человека, вывезли и сожгли тело.