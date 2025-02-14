Сына хабаровского бизнесмена украли за выкуп в 20 млн рублей и убили

В Хабаровске осужден 40-летний организатор преступной группы, которая в 2017 году украла за выкуп в 20 млн рублей и убила сына хабаровского предпринимателя, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
Как доказало следствие, организатор создал группу в марте 2016 года. До января 2017 года сообщники совершили три неудачные попытки похитить молодого человека. Затем им это удалось — под предлогом его заманили в гараж, и затем надели наручники, избивали и удерживали в погребе гаража силой. Преступники связались с отцом похищенного и потребовали за возвращение 20 млн рублей. Но сделка не состоялась, так как они убили молодого человека, вывезли и сожгли тело.
Организатор преступления скрылся и был в федеральном розыске, его задержали в Москве в сентябре 2023 года.
— Суд признал обвиняемого виновным в похищении человека и вымогательстве (п. «а» ч. 3 ст. 126 УК РФ, п.п. «а», «б» ч. 3 ст. 163 УК РФ). Суд приговорил его к 13 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии особого режима с ограничением свободы на 1 год 6 месяцев, — сообщила старший помощник прокурора Хабаровского края Майя Трубчик.
Как отметили в СК РФ по Хабаровскому краю и ЕАО, сообщники организатора осуждены ранее:
— Двое соучастников преступления за похищение, вымогательство и убийство ранее осуждены к лишению свободы сроком на 15 и 16 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, — сообщила старший помощник руководителя ведомства Дарья Артеменко.