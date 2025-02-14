Ричмонд
+12°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Вооружённые люди устроили драку и чуть не открыли пальбу в московском ресторане

Неизвестные устроили драку в московском ресторане «Кофемания» вечером 13 февраля. По данным SHOT, участники потасовки были вооружены и даже передёрнули затвор огнестрела.

Конфликт начался у одного из столиков, где сидела группа парней. Выяснить отношения с ними решила другая банда, которая ворвалась в заведение и стала угрожать гостям оружием. Остальные посетители подняли панику и стали переворачивать столы, чтобы защититься от пуль. К счастью, выстрелов так и не произошло, а дебоширов вывела полиция.

Момент драки. Видео © Telegram / SHOT.

Администрация «Кофемании» рассказала SHOT, что после инцидента ресторан продолжил работу.

Свидетелями регулярных драк становятся и жители столичного ЖК бизнес-класса «Зиларт». На первом этаже комплекса расположен бар «Бардак», посетители которого то и дело начинают выяснять отношения под окнами домов.