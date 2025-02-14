Вооружённые люди устроили драку и чуть не открыли пальбу в московском ресторане

Конфликт начался у одного из столиков, где сидела группа парней. Выяснить отношения с ними решила другая банда, которая ворвалась в заведение и стала угрожать гостям оружием. Остальные посетители подняли панику и стали переворачивать столы, чтобы защититься от пуль. К счастью, выстрелов так и не произошло, а дебоширов вывела полиция.
Момент драки. Видео © Telegram / SHOT.
Администрация «Кофемании» рассказала SHOT, что после инцидента ресторан продолжил работу.
Свидетелями регулярных драк становятся и жители столичного ЖК бизнес-класса «Зиларт». На первом этаже комплекса расположен бар «Бардак», посетители которого то и дело начинают выяснять отношения под окнами домов.