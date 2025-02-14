Ведущий инженер «Примводоканала» погорел на взятках

Установлено, что с сентября 2022 года по февраль 2025 года ведущий инженер получил 240 тысяч рублей как наличными, так и переводом на банковскую карту от представителя коммерческой организации. Взамен «Примводоканал» заключил с фирмой договор на технологическое присоединение к городской канализации, при этом объект фирмы уже был незаконно подключён к сетям, этот факт ресурсоснабжающая организация намеревалась скрыть.