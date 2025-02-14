Ведущий инженер «Примводоканала» погорел на взятках

Установлено, что с сентября 2022 года по февраль 2025 года ведущий инженер получил 240 тысяч рублей как наличными, так и переводом на банковскую карту от представителя коммерческой организации. Взамен «Примводоканал» заключил с фирмой договор на технологическое присоединение к городской канализации, при этом объект фирмы уже был незаконно подключён к сетям, этот факт ресурсоснабжающая организация намеревалась скрыть.
Завершить нелегальную сделку не удалось, так как при передаче оставшихся средств представитель фирмы действовал уже в рамках сотрудничества со следователями и полицией.
Ведущему инженеру уже предъявлено обвинение в получении взятки в крупном размере (п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ). По месту жительства и работы обвиняемого проведены обыски, изъяты документы и средства связи.
Что за объект был незаконно «посажен» на канализационную сеть, не уточняется.
Ранее силовики выявили коррупционную схему с незаконным присоединением объектов к сетям электрическим — руководство Владивостокского предприятия электрических сетей обеспечивало таким образом ускоренную сдачу в эксплуатацию новостроек. Сговорчивостью руководства ВПЭС воспользовался не один застройщик. В энергетическую аферу также были вовлечены должностные лица Дальневосточного управления Ростехнадзора.
Не избежали уголовного преследования и тепловики, правда, речь пока не о взятках, а об оказании небезопасных услуг (статья 238 УК РФ). В рамках расследования задержан начальник Восточного района структурного подразделения «Приморские тепловые сети» АО «Дальневосточная генерирующая компания». Под его руководством был организован ремонт участка теплосети в районе остановки «Чайка» во Владивостоке, из-за небрежности организационного процесса часть улицы Калинина затопило кипятком. В лужу кипятка упала пожилая женщина, которая позднее умерла в стационаре с ожогами 40% тела.