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Выросла заболеваемость гриппом в Хабаровске

При этом общая ситуация с ОРВИ остается под контролем.

Источник: AmurMedia

В Хабаровске отмечается резкий рост заболеваемости гриппом. За прошедшую неделю, с 3 по 9 февраля, число подтвержденных случаев увеличилось почти вдвое, достигнув 87 по сравнению с 47 на предыдущей неделе, сообщает ИА AmurMedia.

Роспотребнадзор сообщает о циркуляции штаммов гриппа А (H1N1)pdm09 и B. Несмотря на это, общая ситуация с ОРВИ в городе оценивается как спокойная: заболеваемость на 50% ниже эпидемического порога. Тем не менее, наблюдается рост заболеваемости среди детей, что привело к закрытию отдельных классов и групп в детских садах.

В целях профилактики в медицинских и социальных учреждениях усилены противоэпидемические меры. При этом заболеваемость внебольничной пневмонией и COVID-19 снижается.