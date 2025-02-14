Выросла заболеваемость гриппом в Хабаровске

Роспотребнадзор сообщает о циркуляции штаммов гриппа А (H1N1)pdm09 и B. Несмотря на это, общая ситуация с ОРВИ в городе оценивается как спокойная: заболеваемость на 50% ниже эпидемического порога. Тем не менее, наблюдается рост заболеваемости среди детей, что привело к закрытию отдельных классов и групп в детских садах.