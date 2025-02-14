Выросла заболеваемость гриппом в Хабаровске

В Хабаровске отмечается резкий рост заболеваемости гриппом. За прошедшую неделю, с 3 по 9 февраля, число подтвержденных случаев увеличилось почти вдвое, достигнув 87 по сравнению с 47 на предыдущей неделе, сообщает ИА AmurMedia.
Роспотребнадзор сообщает о циркуляции штаммов гриппа А (H1N1)pdm09 и B. Несмотря на это, общая ситуация с ОРВИ в городе оценивается как спокойная: заболеваемость на 50% ниже эпидемического порога. Тем не менее, наблюдается рост заболеваемости среди детей, что привело к закрытию отдельных классов и групп в детских садах.
В целях профилактики в медицинских и социальных учреждениях усилены противоэпидемические меры. При этом заболеваемость внебольничной пневмонией и COVID-19 снижается.