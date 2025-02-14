Ребенку выплатили компенсацию за травму в батутном центре Хабаровска

В Хабаровске ребенку, получившему травмы в батутном центре, выплачена компенсация. Несчастный случай произошел в 2022 году. Арена была установлена без проверки на безопасность. Подробнее в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.

11-летний мальчик, играя на батуте, получил перелом позвоночника. По решению прокуратуры был подан иск в суд с требованием выплатить компенсацию морального вреда.