Топливо разлилось на дорогу после опрокидывания цистерны в Магаданской области

«Сотрудниками ДПС установлено, что у грузового автомобиля Shacman, перевозившего топливо, во время движения отцепился и опрокинулся прицеп. В результате ДТП произошел разлив горючего», — говорится в сообщении в Telegram-канале.
Отмечается, что инцидент произошел на 1395-м км федеральной автодороги «Колыма». Транспортному средству был причинен материальный ущерб. На месте ДТП работают сотрудники Госавтоинспекции.
19 декабря 2024 года в Бурятии водитель не справился с управлением и допустил опрокидывание бензовоза, из-за чего топливо вылилось на дорогу. В прокуратуре Республики уточнили, что по факту произошедшего будет проведена проверка для оценки по исполнению безопасности движения и соблюдения законов об охране труда.