Топливо разлилось на дорогу после опрокидывания цистерны в Магаданской области

19 декабря 2024 года в Бурятии водитель не справился с управлением и допустил опрокидывание бензовоза, из-за чего топливо вылилось на дорогу. В прокуратуре Республики уточнили, что по факту произошедшего будет проведена проверка для оценки по исполнению безопасности движения и соблюдения законов об охране труда.