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Режим ЧС введён в Хабаровском крае из-за пожара на котельной

В посёлок Высокогорный вылетел вертолёт со спасателями и оборудованием на борту.

Источник: Хабаровский край сегодня

В посёлке Высокогорный Ванинского района введён режим чрезвычайной ситуации. Как напоминает ИА «Хабаровский край сегодня», этой ночью там случился пожар на котельной. Сгорела крыша, транспортёрная лента и электропроводка.

Как ранее писало наше издание, на месте работает глава районной администрации, специалисты ЖКХ. Котельная продолжает функционировать. Работает она сейчас на двух котлах. Уголь подают в топки при помощи спецтехники. Новую транспортёрную ленту уже доставили, готовят к установке.

Из Хабаровска в посёлок Высокогорный Ванинского района отправился вертолёт МИ-8 Хабаровского авиационно-спасательного центра МЧС России с представителями регионального управления и спасателями.

По прибытии на место оперативная группа проведёт оценку ситуации и окажет поддержку местным властям в устранении последствий пожара в котельной, который привёл к нарушению теплоснабжения.

По уточнённой информации, в Высокогорном удалось сохранить циркуляцию воды в системе теплоснабжения, что позволило избежать слива теплоносителя. Специалисты продолжают работу по восстановлению полноценной работы котельной. Глава района и администрация поселения организовали обход всех домов. В самых отдалённых от котельной домах температура в квартирах составляет +18 градусов, что соответствует нормативу.

Для жителей посёлка организован пункт временного размещения на базе местной больницы, но на данный момент он пустует.

Из резервного фонда правительства Хабаровского края в населённый пункт направлены тепловые пушки.

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