Режим ЧС введён в Хабаровском крае из-за пожара на котельной

Как ранее писало наше издание, на месте работает глава районной администрации, специалисты ЖКХ. Котельная продолжает функционировать. Работает она сейчас на двух котлах. Уголь подают в топки при помощи спецтехники. Новую транспортёрную ленту уже доставили, готовят к установке.