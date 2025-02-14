Режим ЧС введён в Хабаровском крае из-за пожара на котельной

В посёлке Высокогорный Ванинского района введён режим чрезвычайной ситуации. Как напоминает ИА «Хабаровский край сегодня», этой ночью там случился пожар на котельной. Сгорела крыша, транспортёрная лента и электропроводка.
Как ранее писало наше издание, на месте работает глава районной администрации, специалисты ЖКХ. Котельная продолжает функционировать. Работает она сейчас на двух котлах. Уголь подают в топки при помощи спецтехники. Новую транспортёрную ленту уже доставили, готовят к установке.
Из Хабаровска в посёлок Высокогорный Ванинского района отправился вертолёт МИ-8 Хабаровского авиационно-спасательного центра МЧС России с представителями регионального управления и спасателями.
По прибытии на место оперативная группа проведёт оценку ситуации и окажет поддержку местным властям в устранении последствий пожара в котельной, который привёл к нарушению теплоснабжения.
По уточнённой информации, в Высокогорном удалось сохранить циркуляцию воды в системе теплоснабжения, что позволило избежать слива теплоносителя. Специалисты продолжают работу по восстановлению полноценной работы котельной. Глава района и администрация поселения организовали обход всех домов. В самых отдалённых от котельной домах температура в квартирах составляет +18 градусов, что соответствует нормативу.
Для жителей посёлка организован пункт временного размещения на базе местной больницы, но на данный момент он пустует.
Из резервного фонда правительства Хабаровского края в населённый пункт направлены тепловые пушки.