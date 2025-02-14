В поселке Хабаровского края ввели режим ЧС из-за пожара на котельной

В настоящее время на котельной запущены два из шести котлов, обеспечена циркуляция воды в системе теплоснабжения, слив теплоносителя не осуществлялся. Как уточнили ТАСС в ведомстве, вода в системе отопления сейчас на пониженных температурах, что, соответственно, влияет на температуру в домах. Ремонтные бригады работают над восстановлением функционирования объекта в полном объеме.