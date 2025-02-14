В поселке Хабаровского края ввели режим ЧС из-за пожара на котельной

В котельной произошел пожар, его ликвидировали, однако работа объекта в полном объеме не восстановлена.
«Главой Ванинского района на территории поселка Высокогорный введен режим ЧС», — говорится в сообщении. В поселок из Хабаровска вылетел вертолет Ми-8 с оперативной группой регионального управления МЧС России и спасателями. Они уточнят оперативную обстановку, окажут содействие органам местного самоуправления в ликвидации последствий возгорания.
В настоящее время на котельной запущены два из шести котлов, обеспечена циркуляция воды в системе теплоснабжения, слив теплоносителя не осуществлялся. Как уточнили ТАСС в ведомстве, вода в системе отопления сейчас на пониженных температурах, что, соответственно, влияет на температуру в домах. Ремонтные бригады работают над восстановлением функционирования объекта в полном объеме.
Главой района и администрацией поселения организован подомовой обход. Имеется пункт временного размещения, на данный момент людей в нем нет. Из резерва правительства края в населенный пункт направлено более 200 тепловых пушек. Органами дознания МЧС России ведется работа по установлению причин возгорания. В результате происшествия пострадала кровля котельной, транспортерная лента и частично электропроводка. Пострадавших нет.
Высокогорный расположен в горной местности Сихотэ-Алиня на высоте около 450 м, в 140 км к северо-западу от районного центра Ванино. В нем проживает около 2,3 тыс. человек. В настоящее время там около 20 градусов мороза.