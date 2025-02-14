Власти Сахалина настаивают на откачке топлива с севшего на мель сухогруза

«Мы настаиваем на том, чтобы сливать топливо — там 700 тонн мазута, 50 или 60 тонн дизельного топлива. Если сейчас судно дернут и пропорят дно, оно не дойдет до ближайшего дока. И мы потом мазут будет из моря вытаскивать, мы этого не допустим», — заявил губернатор Валерий Лимаренко во время встречи с представителями СМИ.