Власти Сахалина настаивают на откачке топлива с севшего на мель сухогруза

Откачка нефтепродуктов с китайского сухогруза An Yang 2, который сел на мель в двух километрах от города Невельск, является критически важной для предотвращения экологической катастрофы. Региональные власти настоятельно требуют принять меры, чтобы избежать утечки топлива в море, сообщает пресс-служба правительства Сахалинской области.
В настоящее время судовладелец решает, следует ли буксировать судно на ремонт или оставить его на месте для утилизации, подчеркнули в пресс-службе.
«Мы настаиваем на том, чтобы сливать топливо — там 700 тонн мазута, 50 или 60 тонн дизельного топлива. Если сейчас судно дернут и пропорят дно, оно не дойдет до ближайшего дока. И мы потом мазут будет из моря вытаскивать, мы этого не допустим», — заявил губернатор Валерий Лимаренко во время встречи с представителями СМИ.
Напомним, 8 февраля в результате шторма балкер сел на мель всего в 200 метрах от берега. На борту находятся 20 человек, с капитаном установлена связь. По его словам, жизни экипажа ничего не угрожает, на судне есть запас воды и продуктов, и никто не нуждается в медицинской помощи.
Известно, что корабль перевозил уголь, мазут и моторное масло.