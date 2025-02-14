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Супруги получили срок за контрабанду леса более чем на 111 млн рублей в Приангарье

Объем незаконно вывезенной древесины составил свыше 20 тысяч кубометров.

Источник: IrkutskMedia.ru

В Иркутской области огласили приговор супругам по уголовному делу о контрабанде леса стоимостью более 111 млн рублей. В 2018 году семейная пара осуществляла оборот незаконно заготовленной древесины и экспортировала лес через таможенную границу ЕАЭС, пишет ИА IrkutskMedia.

Как рассказали в пресс-службе Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры, объем незаконно вывезенной древесины составил свыше 20 тысяч кубометров. Суд приговорил женщину к 7,5 годам лишения свободы в колонии общего режима, мужчину — к 7 годам 8 месяцам лишения свободы в колонии строгого режима.