Супруги получили срок за контрабанду леса более чем на 111 млн рублей в Приангарье

В Иркутской области огласили приговор супругам по уголовному делу о контрабанде леса стоимостью более 111 млн рублей. В 2018 году семейная пара осуществляла оборот незаконно заготовленной древесины и экспортировала лес через таможенную границу ЕАЭС, пишет ИА IrkutskMedia.