Супруги получили срок за контрабанду леса более чем на 111 млн рублей в Приангарье

В Иркутской области огласили приговор супругам по уголовному делу о контрабанде леса стоимостью более 111 млн рублей. В 2018 году семейная пара осуществляла оборот незаконно заготовленной древесины и экспортировала лес через таможенную границу ЕАЭС, пишет ИА IrkutskMedia.
Как рассказали в пресс-службе Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры, объем незаконно вывезенной древесины составил свыше 20 тысяч кубометров. Суд приговорил женщину к 7,5 годам лишения свободы в колонии общего режима, мужчину — к 7 годам 8 месяцам лишения свободы в колонии строгого режима.