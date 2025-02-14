Один человек пострадал при взрыве на железнодорожной платформе в Астане

По данным дежурного по отделению КТЖ, на 12-м сортировочном пути произошел хлопок в контейнере на платформе. На месте происшествия незамедлительно прибыли спасатели. Возгораний не было. Жертв нет. В результате происшествие один человек получил незначительный порез руки от осколка.