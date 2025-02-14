Один человек пострадал при взрыве на железнодорожной платформе в Астане

14 февраля в 00:25 жители Сарыаркинского района столицы в районе старого вокзала услышали громкий хлопок, а в соседних зданиях лопнули стекла.
В КТЖ прокомментировали данное ЧП:
14 февраля 2025 года в 00:30 час. на сортировочном пути станции Астана произошел хлопок в грузовом контейнере. Предварительно в контейнере находился груз — электрооборудование (трансформаторы, генераторы). Жертв и пострадавших нет. Контейнер принадлежал частной компании.
Также в КТЖ отметили, что уже начато расследование с участием уполномоченных органов.
А вот что сообщили в МЧС:
По данным дежурного по отделению КТЖ, на 12-м сортировочном пути произошел хлопок в контейнере на платформе. На месте происшествия незамедлительно прибыли спасатели. Возгораний не было. Жертв нет. В результате происшествие один человек получил незначительный порез руки от осколка.
Бригада скорой медицинской помощи оказала помощь на месте, госпитализация не потребовалась. Причины и обстоятельства происшествия уточняются.
Между тем, департамент полиции на транспорте МВД прокомментировал этот случай:
По данному факту Департаментом полиции на транспорте возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного транспорта». На место происшествия незамедлительно выехало руководство департамента. Создана специальная оперативная группа, которая уже приступила к выяснению всех обстоятельств случившегося.
В настоящее время проводится расследование, устанавливаются все обстоятельства произошедшего, подчеркнул департамент.