Полицейские разбираются в драке между школьниками в Иркутской области

По предварительной информации, конфликт произошёл в селе Нижняя Иреть. Оперативники выехали в школу, чтобы на месте выяснить причины и обстоятельства произошедшего. По результатам проверки полицейские дадут оценку действиям девочки и её законных представителей. Также свою проверку организовали сотрудники прокуратуры. Они дадут оценку исполнению законодательства о защите прав детей и профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.