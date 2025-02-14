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Полицейские разбираются в драке между школьниками в Иркутской области

Полицейские выясняют обстоятельства конфликта, который произошёл между подростками в одной из школ Черемховского района.

Источник: Аргументы и факты

Как сообщили irk.aif.ru в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области, в ходе мониторинга социальных сетей полицейские заметили видеозапись, на которой видно, как 15-летняя девочка избивает 16-летнего мальчика. Причём видео в открытый доступ выложила сама школьница.

По предварительной информации, конфликт произошёл в селе Нижняя Иреть. Оперативники выехали в школу, чтобы на месте выяснить причины и обстоятельства произошедшего. По результатам проверки полицейские дадут оценку действиям девочки и её законных представителей. Также свою проверку организовали сотрудники прокуратуры. Они дадут оценку исполнению законодательства о защите прав детей и профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.