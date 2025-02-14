Двоих жителей Ангарска задержали за попытку поджога военной техники

Сотрудники УФСБ России по Приангарью во взаимодействии с ГУ МВД и Управлением Росгвардии по региону задержали двоих подростков из Ангарска, причастных к совершению террористического акта. В январе 2025 года юноши пытались поджечь специальную военную технику, забросив на территорию воинской части стеклянные бутылки с легковоспламеняющейся жидкостью. В результате военнослужащие и техника не пострадали, пишет ИА IrkutskMedia.
Как сообщает пресс-служба УФСБ по Иркутской области, также подростки совершили разведку объектов транспортной инфраструктуры и других военных объектов в целях дальнейшего поджога. В ходе допросов подозреваемых были получены доказательства их вовлечения украинскими спецслужбами в преступную деятельность. За выполнение задания им обещали заплатить 30 тысяч рублей. Вся переписка с анонимным куратором велась в мессенджере.
Возбуждено уголовное дело по п. «а» ч. 2 ст. 205 УК России («Террористический акт, совершённый группой лиц по предварительному сговору»).