Двоих жителей Ангарска задержали за попытку поджога военной техники

Как сообщает пресс-служба УФСБ по Иркутской области, также подростки совершили разведку объектов транспортной инфраструктуры и других военных объектов в целях дальнейшего поджога. В ходе допросов подозреваемых были получены доказательства их вовлечения украинскими спецслужбами в преступную деятельность. За выполнение задания им обещали заплатить 30 тысяч рублей. Вся переписка с анонимным куратором велась в мессенджере.